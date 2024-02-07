В Орле стоматологию наказали за неторопливость

Нарушение выявила прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, к административной ответственности привлекли частную стоматологическую клинику ООО «АртДент». Причина лежала во внемедицинской сфере.

Жительница Орла обратилась в клинику с просьбой предоставить ей копии нескольких документов. В частности, речь шла о результатах диагностических исследований, а также других бумагах, оформленных в ходе лечения.

Организация выполнила просьбу, но только через три месяца. В связи с этим и было возбуждено дело. В итоге ответственное должностное лицо оштрафовали на пять тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Орле перед ИП не расплатились за работу с праздничной атрибутикой.

ИА «Орелград»