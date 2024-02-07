Под Орлом оштрафовали главу муниципального предприятия

МУП задолжал за ресурсы.
Как рассказали в прокуратуре Орловской области, нарушение выявили в Свердловском районе.
Муниципальное унитарное предприятие «Свердловский» задолжало ресурсоснабжающим организациям около 800 тысяч рублей. Прокурор внёс директору представление об устранении нарушений. Однако тот не принял необходимые меры и не устранил все проблемы в указанные сроки.
В связи с этим в отношении руководителя муниципального предприятия возбуждили административное дело об умышленном невыполнении требований прокурора. Мировой судья признал главу МУПа виновным и оштрафовал его.
На данный момент задолженность предприятия перед поставщиками ресурсов полностью погашена. Из открытых источников известно, что основное направление деятельности МУПа «Свердловский» – это забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд.
Ранее стало известно, что в Орле стоматологию привлекли к ответственности за излишнюю неспешность.
ИА «Орелград»