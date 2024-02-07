Мисуркин проведёт День бадминтона на ВДНХ

Мероприятие состоится в рамках выставки «Россия».

Напомним, наша область, как и другие регионы, представляет свои достижения и достопримечательности в отдельном павильоне.

Ближайшее мероприятие орловской программы выставки состоится 17 февраля. С 12 до 15 часов космонавт Александр Мисуркин проведёт здесь День бадминтона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

В частности, Александр Мисуркин расскажет о спортивной подготовке российских космонавтов и о той роли, которую в этом процессе играет бадминтон. Кроме того, он поделится тайнами космического быта и работы, а также проведёт небольшой тематический конкурс. Запланирована и автограф-сессия.

Экспозиция Орловской области работает в павильоне ВДНХ №75.

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ИА «Орелград»