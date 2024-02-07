Генпрокуратуру РФ заинтересовали жалобы на поборы в мэрии Орла

Перевозчики обвинили городского чиновника в серьёзных нарушениях.

Напомним, ранее поручение о возбуждении уголовного дела дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Супруги Вадим и Марина Кривовы, работающие в сфере пассажирских перевозок, утверждают, что первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров требовал от них незаконных дополнительных услуг в обмен на возможность обслуживать городские маршруты.

Сегодня стало известно, что Кривовы побывали в Москве в Генеральной прокуратуре РФ на личном приёме. Они рассказали о проблеме и передали сотрудникам ведомства около 500 страниц различных документов, а также аудиозаписи, подтверждающие их утверждения.

Кроме того, в тематическом видеоролике, размещённом в социальных сетях, орловцы рассказали, что благодарны главе СКР за оперативную реакцию на их обращения. «Сообщаем, что от Следственного комитета о возбуждении уголовного дела в отношении Ничипорова нам, как заявителям, [информации] пока не поступало», – отметила Марина Кривова.

Ничипоров стал первым заместителем мэра около года назад. До этого он занимал должность заместителя мэра – начальника ЖКХ и транспорта. В 2022-м году он заявлял, что обвинения Кривовых – это ложь, которая порочит его честь и достоинство.

ИА «Орелград»