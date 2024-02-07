«Граждане Орла»: «Экополис» так и не начал сортировать отходы

Общественники нанесли визит на мусоросортировочный комплекс.

Как утверждается в соцсетях «Граждан Орла», «Экополис», вопреки обещаниям, так и не возобновил деятельность по сортировке отходов.

«Сегодня мы подошли к самой свалке… Мусор как не сортировали, так и не сортируют, гора растёт, роют новые ямы для захоронения несортированного мусора», – отметили участники общественного движения.

Также «Граждане» призвали на помощь контролирующие органы.

Напомним, проблема поднималась на заседании профильного комитета областного совета. Генеральный директор «ЭкоПолиса» Леонид Березин признал, что на новогодних выходных был вынужден отказаться от сортировки поступающих отходов из-за недостатка персонала. Однако он заявлял, что эта ситуация – временная, кроме того, весь поступивший мусор обязательно пройдёт через сортировку, просто позднее.

ИА «Орелград»