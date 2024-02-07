Орловчанка заступилась за мужа и заинтересовала полицию

7.2.2024 | 14:10 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Здоровью оппонента был нанесён тяжкий вред.

Фото: ИА «Орелград»

Случай произошёл в Северном районе Орла. Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Известно, что всё произошло в частном секторе. Двое мужчин начали конфликтовать. 51-летняя супруга одного из них решила поддержать своего мужа и ударила его оппонента неким «сельхозинвентарём».

Это причинило здоровью гражданина тяжкий вред. В итоге полиция возбудила уголовное дело.

На данный момент следствие продолжается. Подозреваемая находится на свободе, но под подпиской о невыезде.

В Управлении МВД отметили, что вменяемая ей статья УК РФ (111, часть 1) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

ИА «Орелград»


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