Орловчанка заступилась за мужа и заинтересовала полицию

Здоровью оппонента был нанесён тяжкий вред.
Случай произошёл в Северном районе Орла. Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.
Известно, что всё произошло в частном секторе. Двое мужчин начали конфликтовать. 51-летняя супруга одного из них решила поддержать своего мужа и ударила его оппонента неким «сельхозинвентарём».
Это причинило здоровью гражданина тяжкий вред. В итоге полиция возбудила уголовное дело.
На данный момент следствие продолжается. Подозреваемая находится на свободе, но под подпиской о невыезде.
В Управлении МВД отметили, что вменяемая ей статья УК РФ (111, часть 1) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
ИА «Орелград»