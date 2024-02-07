На Орловщине ухудшилась статистика по ОРВИ и гриппу

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора.

Как рассказали санитарные врачи, за последнюю календарную неделю совокупные показатели заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом просели ещё на 11%. Зафиксировано 6841 обращение к врачам по соответствующим поводам.

Среди всех заболевших 54,6% приходится на детей в возрасте до 14 лет.

При этом заболеваемость новой коронавирусной инфекцией является достаточно низкой. За указанный период зарегистрировано 237 случаев (или по 33,84 на каждые 100 тысяч населения). Тем не менее, показатель вырос на 7,7%.

В общей структуре респираторных вирусов, циркулирующих на территории области, преобладают вирусы гриппа А и SAR-COV-2 (возбудитель коронавирусной инфекции). «Также наблюдается активная циркуляция вирусов не гриппозной этиологии», – отметили в ведомстве.

Неделю назад Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости респираторными инфекциями на 5,1%.

ИА «Орелград»