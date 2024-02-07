Орловец Александр Никишин вошел в историю питерского СКА

Он вышел на третье место среди лучших защитников-бомбардиров клуба.

Уроженец Орла Александр Никишин в составе СКА из Санкт-Петербурга добился очередного высокого достижения в своей карьере. Как сообщается на сайте питерского клуба, произошло это по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором питерцы на выезде обыграли уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:3. 22-летний защитник Александр Никишин отметился в этом матче результативной передачей.

Это позволило ему выйти на третье место среди лучших защитников-бомбардиров клуба со 112 баллами. На данный момент в активе у уроженца Орла 30 заброшенных шайб и 82 результативные передачи. Никишин обошел Динара Хафизуллина, набравшего 111 очков в составе СКА. Выше Александра пока располагаются только Антон Белов (120 баллов) и Дмитрий Калинин (130). Кстати, лучшим защитником-ассистентом СКА за всю историю клуба является Динар Хафизуллин, отдавший 86 голевых передач. Никишину до этой отметки осталось всего четыре передачи.

В нынешнем сезоне Никишин принял участие в 59 матчах в составе СКА, отметившись 49 (15+34) результативными действиями при показателе полезности «+28», сообщает специализированный спортивный портал championat.com. Всего в 245 встречах в КХЛ он набрал 135 (40+95) очков. Его контракт с клубом СКА, в который Никишин перешел из столичного «Спартака», рассчитан до 30 апреля 2025 года.

ИА «Орелград»