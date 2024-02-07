Самым подозрительным продуктом в Орле оказалось молоко

Молочные продукты набрали десятки уведомлений о несоответствии установленным требованиям.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области в 2023 году внесло в госреестр 80 уведомлений о продукции, не соответствующей установленным требованиям. Как пояснили в ведомстве, продукция была выявлена в ходе проведения контрольных мероприятий и профилактических визитов. Самая высокая доля уведомлений пищевой продукции, не соответствующей указанным требованиям, оказалась в итоге у молока и молочной продукции – 38,7 процента. В целом за год в реестр было внесено 31 уведомление о молочной продукции, не соответствующей требованиям.

Далее в списке следуют: кулинарные изделия – 32,5 процента (26 уведомлений), мясо и мясная продукция – 10 процентов (8 уведомлений), птица и птицеводческая продукция – 6,3 процента (5 уведомлений), рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них – 5 процентов (4 уведомления), алкогольная продукция – 2,5 процента (2 уведомления), кондитерские изделия, детское питание, масложировая продукция и средства индивидуальной защиты – по 1,25 процента (по 1 уведомлению).

«За указанный период выявлено 83 нарушения по 80 уведомлениям (в одном уведомлении несоответствие по нескольким показателям), которые ранжируются по следующим показателям: по микробиологическим показателям – 50 нарушений (61 процент), по физико-химическим – 17 нарушений (20,5 процента), по маркировке – 15 нарушений (18 процентов), по санитарно-химическим показателям – 1 нарушение (1,5 процента)», – перечислили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

По выявленным фактам было составлено 20 протоколов об административном правонарушении и выписано 17 административных штрафов на общую сумму 537 000 рублей. Также было выдано 28 предписаний об устранении нарушений требований технических регламентов Таможенного союза, 17 предписаний о разработке программы мероприятий по предотвращению вреда и 17 предписаний об устранении выявленных нарушений. Кроме того, ведомство выдало два предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а поставщикам и производителям сомнительной продукции были направлены требования о проверке достоверности информации.

ИА «Орелград»