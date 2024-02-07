Памятник Медведеву в Орле будут охранять

Утвержден правовой режим использования объекта культурного наследия.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области издало приказ об утверждении границ территории и правового режима использования территории «Памятника М.Т. Медведеву, герою гражданской войны», 1870-1919гг.». Он расположен в Орле у завода им. Медведева. Памятник имеет региональный статус. Для него введен следующий правовой режим использования: на территории разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях. Этим разрешенный список и ограничивается, а вот запретный список получился куда более длинным.

Так, на территории объекта в установленных областными властями границах запрещается возведение объектов капитального строительства, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, а также работ, изменяющих предмет охраны, каковым является могильный холм, либо ухудшающих условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия.

Кроме того, нельзя проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта. Запрещено использовать объект культурного наследия под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции памятника. Но этот запрет скорее типовой и формальный, трудно представить, как монумент можно использовать в качестве склада.

Требования установлены и к объектам капитального строительства (сооружениям, постаментам), расположенным в утвержденных границах. В данном случае под запрет в число прочего попало распространение наружной рекламы. Областному отделу государственного учета и охраны объектов культурного наследия поручено направить копию приказа в орган кадастрового учета для регистрации в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ИА «Орелград»