Иностранцу дали 10 лет за убийство орловчанки

Осуждённый – гражданин Узбекистана.

В Орле завершилось рассмотрение резонансного дела об убийстве. Подробности рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области.

Преступление произошло 31 июля минувшего года. 37-летний гражданин Узбекистана и 34-летняя жительница Орла находились за городом – в лесополосе на территории Заводского района. На почве ревности иностранец нанёс женщине множественные резаные повреждения – шеи и других частей тела. В качестве оружия он использовал разбитую стеклянную бутылку.

Потерпевшая скончалась. Преступник спрятал тело в посадке, но вскоре полиция нашла и его жертву, и его самого.

Мигранту вменили не только убийство, но и порчу чужого имущества, так как незадолго до этого он специально разбил мобильный телефон этой же орловчанки. В итоге его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

ИА «Орелград»