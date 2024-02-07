В Орле изменился автобусный маршрут №27

Транспорт работает по-новому с сегодняшнего дня.

Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт Орла онлайн» «ВКонтакте».

Теперь автобусы, которые обслуживают данный маршрут, следуя от остановки «Троллейбусное депо», будут заезжать с улицы Металлургов на улицу Родзевича-Белевича. Далее маршрут пройдёт до детского сада №93 (на Родзевича-Белевича, 3).

При этом маршрутки, которые будут ехать в противоположную сторону, от Санатория «Лесного» до Наугорского кладбища, продолжат двигаться по прежней схеме.

Обновлённая схема маршрута опубликована на сайте администрации Орла.

ИА «Орелград»