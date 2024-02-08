Содержание дорог Орла обойдется почти в миллиард рублей

Власти города обновили программу развития улично-дорожной сети.

Мэр Орла Юрий Парахин в новой редакции утвердил муниципальную программу «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла». Ее действие рассчитано на 2022-2026 годы. Ожидается, что за весь указанный период будут отремонтированы объекты улично-дорожной сети города Орла протяженностью 133,63 км, улучшено их транспортно-эксплуатационное состояние. Также запланировано уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог на 28,97 процентных пунктов.

Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, в настоящий момент составляет 13,181 миллиарда рублей. Из них в 2024 году планируется освоить 1,655 миллиарда рублей, в 2025 году – 1,621 миллиарда. Кстати, более 8,1 миллиарда рублей Орлу положено из средств Дорожного фонда Орловской области. Объем федерального финансирования за весь период действия программы должен составить 4,756 миллиарда рублей. Ответственными исполнителями являются МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».

Основным мероприятием программы является содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая приобретение дорожной техники, необходимой для содержания дорог. На эти цели в 2024 году планируется потратить 917,496 миллиона рублей, в 2025 году – 909,09 миллиона. Так, программой предусмотрено восстановление верхних слоев дорожной одежды – по 40 000 квадратных метров ежегодно.

Также документом запланировано приобретение 45 единиц различной дорожной техники. В список, в частности, включены: термос-бункер, комбинированная дорожная машина, грузовые автомобили, автогрейдер, лаповый снегопогрузчик, шнекороторный снегоочиститель, пять тракторов и фронтальный погрузчик. Средства программы будут использованы и на внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками, а также на обеспечение информационной безопасности объектов, содержание искусственных дорожных сооружений, ремонт пешеходных мостов и погашение кредиторской задолженности предыдущих лет.

ИА «Орелград»