В Орловской области выявили 65 коррупционных преступлений

Две трети из них пришлись на случаи взяточничества.

В Орловской области в 2023 году сотрудниками экономического блока УМВД было выявлено 65 преступлений коррупционной направленности, в том числе 43 факта взяточничества. Такая информация представлена в годовом ведомственном отчете. За минувший год было пресечено 50 преступлений, связанных с реализацией национальных проектов. Задокументировано 56 преступлений в финансово-кредитной системе, 15 – в сфере потребительского рынка, 5 – связанных с незаконным оборотом алкогольной и 13 – табачной продукции.

«Целенаправленные мероприятия проводились во взаимодействии с УФСБ, Следственным управлением Следственного комитета РФ, прокуратурой области по защите экономических отношений в регионе, – говорится в докладе. – В истекшем году на учет было поставлено 649 преступлений экономической и коррупционной направленности, в их числе почти в 2 раза возросло количество преступных деяний, совершенных в крупном и особо крупном размере».

Также сообщается, что в минувшем году принятыми мерами оперативно-розыскного характера удалось раскрыть ряд преступлений, вызвавших повышенный общественный резонанс. В суды были направлены уголовные дела по 65 преступлениям, совершенным в составе организованных преступных групп. Основными сферами преступного бизнеса являются: незаконный оборот наркотиков, оружия, алкогольной и табачной продукции, а также мошенничество в кредитно-финансовой сфере.

К уголовной ответственности в целом за год был привлечен 71 фигурант таких уголовных дел. Например, только в сфере противодействия незаконному обороту оружия и боеприпасов в 2023 году в регионе было выявлено 117 преступлений. Из доклада УМВД следует, что по расследованным уголовным делам было изъято 65 единиц огнестрельного оружия и 3724 единицы различных боеприпасов.

ИА «Орелград»