Вынесен приговор по мошенничеству при ремонте улицы Ленина

Подрядчик незаконно облегчил бюджет на 1,8 миллиона рублей.

Дело рассматривал Советский районный суд города Орла. На скамье подсудимых оказался бывший генеральный директор компании «ЭкоТех».

В 2016-м году подрядчик выполнял эпохальный ремонт улицы Ленина, приуроченный к юбилейному Дню города. Работы обошлись примерно в 50 миллионов рублей. Как установил суд, в период с июня по октябрь «ЭкоТех» представил властям города акты выполненных работ, которые содержали заведомо ложные сведения об их объёме и стоимости.

При этом некоторые виды работ не выполнялись вовсе. В итоге бюджет Орла потерял 1,8 миллиона рублей.

Фактически отдельные виды работ в соответствии с проектно-сметной документацией выполнены не были.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Напомним, «вдохновителем» того ремонта был Ваагн Вермишян, тогда главный архитектор Орловской области. В минувшем году в Армении его осудили на восемь лет.

ИА «Орелград»