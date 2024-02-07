Вынесен приговор по мошенничеству при ремонте улицы Ленина

7.2.2024 | 17:00 Новости, Общество

Подрядчик незаконно облегчил бюджет на 1,8 миллиона рублей.

Фото: ИА “Орелград”

Дело рассматривал Советский районный суд города Орла. На скамье подсудимых оказался бывший генеральный директор компании «ЭкоТех».

В 2016-м году подрядчик выполнял эпохальный ремонт улицы Ленина, приуроченный к юбилейному Дню города. Работы обошлись примерно в 50 миллионов рублей. Как установил суд, в период с июня по октябрь «ЭкоТех» представил властям города акты выполненных работ, которые содержали заведомо ложные сведения об их объёме и стоимости.

При этом некоторые виды работ не выполнялись вовсе. В итоге бюджет Орла потерял 1,8 миллиона рублей.

Фактически отдельные виды работ в соответствии с проектно-сметной документацией выполнены не были.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Напомним, «вдохновителем» того ремонта был Ваагн Вермишян, тогда главный архитектор Орловской области. В минувшем году в Армении его осудили на восемь лет.

ИА «Орелград»


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