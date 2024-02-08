Клычков предложил отобрать спорткомплекс у нерасторопного района

8.2.2024 | 14:50 ЖКХ, Новости

«Космодром за это время можно было построить», – посетовал губернатор Орловской области.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

Вопрос о затянувшемся проектировании Андрей Клычков поднял на совещании с главами муниципальных образований 8 февраля. Обращаясь к главе администрации Дмитровского района Сергею Козину, губернатор отметил, что у них находится его самый «любимый объект».

«У меня предложение очень простое. Пока вы спокойно будете заниматься проектированием в течение следующего года, мы в течение 2024 года построим спортивный комплекс в другом районе. Средства есть, с инвестором я быстро это обсужу, – предупредил губернатор. – Третий год! Можно за эти годы уже построить космодром «Восточный».

Член правительства Орловской области – руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин сообщил, что ранее получено отрицательное заключение экспертизы, накануне подано заявление на новую.  Проблемные моменты с подключением сетей, с выдачей условий, с земельными участками.

Андрей Клычков поставил крайний срок – 15 февраля, а также поинтересовался, кто из муниципалитетов хочет реально построить спортивный комплекс.

ИА “Орелград”


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