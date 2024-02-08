В Орле вынесли приговор экс-начальнику ИК-5

Его признали виновным в получении взятки.

Дело рассматривали в Заводском районном суде.

Как рассказали в пресс-службе суда, бывшего начальника Исправительной колонии №5, расположенной в Нарышкино, оштрафовали на целых 4,8 миллиона рублей. Также его лишили звания «подполковник внутренней службы». Кроме того, суд запретил орловцу занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение семи лет.

Мужчину признали виновным в получении взятки. Установлено, что один из осуждённых, используя посредника, хотел передать начальнику колонии 400 тысяч рублей. Это являлось платой за дополнительную положительную характеристику данного гражданина. Осуждённый, используя эту бумагу, хотел заменить оставшуюся часть срока на принудительные работы.

Однако посредник решил не участвовать в незаконном мероприятии и обратился в ФСБ. Передача денег состоялась, но уже под контролем сотрудников спецслужбы.

Тем не менее, в суде экс-начальник колонии отрицал свою вину. Впрочем, пока что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»