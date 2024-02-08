ЦУР похвалил чиновников за улицу Орловских партизан

Это пример из «наиболее ярких кейсов по отработке информационных угроз».

Информация прозвучала 8 февраля на совещании с главами муниципальных образований в администрации Орловской области. Начальник ЦУР региона Юлия Рудниченко сообщила, что с августа 2023 года и по настоящее время отработано 43 информационных риска. (Примечательно, что проблемы, которые поднимаются жителями и освещаются в СМИ, должны решаться не только в реальности, а пояснениями и комментариями).

Так, социальная напряженность среди жителей района по поводу строительства дороги по улице Орловских партизан снималась информированием.

«Можно привести в пример хорошую отработку совместно с администрацией Орла, – сказала Юлия Рудниченко. – Провели активную информационную кампанию, направленную на разъяснение основных моментов строительства. Жители были недовольны спилом деревьев – указали, что наименьшее количество будет спилено. Обосновали отсутствие альтернативных вариантов строительства. Сообщили о мерах, которые будут приняты для укрепления подпорной стены дома. И так далее. Информационный риск был снивелирован, насколько это было возможно. Социальное напряжение снято».

Напомним, дорога так и не была построена в срок. Периодическое отсутствие рабочих отмечали и местные жители, и председатель горсовета Василий Новиков, признавал это и мэр Орла Юрий Парахин. Из-за нарушения подрядчиком работы коммунальных сетей затапливало подвалы и гаражи в соседних кооперативах. Плитку укладывали в снег. Завершить работы планируют в 2024 году.

ИА “Орелград”