На Орловщине заработала горячая линия по льготным лекарствам

Звонки принимаются с сегодняшнего дня.

На пресс-конференции с орловскими СМИ её открытие анонсировал губернатор Андрей Клычков.

Колл-центр по вопросам лекарственного обеспечения будет принимать звонки с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30. Орловцам следует обращаться на горячую линию по многоканальному номеру 122 (6). Все желающие могут получить консультацию по соответствующим вопросам, а также уточнить запросы по конкретным рецептам.

Также обратиться можно и через интернет. На портале Орловской области размещена специальная форма.

Ранее стало известно, что в больницу Боткина поступила современная медтехника.

ИА «Орелград»