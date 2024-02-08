Подрядчика Новодеревеньковской поликлиники крупно оштрафовали

Компания сорвала сроки капитального ремонта.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Надзорное ведомство проверило соблюдение требований законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок. Оказалось, что ООО «Бизнесстройпроект», которое взялось делать капитальный ремонт в поликлинике Новодеревеньковской центральной районной больницы, не выполнило работы в установленные сроки.

Соответствующий контракт был заключён в мае минувшего года. Инициатором выступал «Орёлгосзаказчик». Поликлинику должны были отремонтировать к концу 2023-го года.

В итоге в отношении исполнительного директора «Бизнесстройпроекта» возбудили административное дело. Суд оштрафовал ответственное лицо на 217 тысяч рублей.

«В настоящее время подрядчиком принимаются меры к завершению работ на объекте», – добавили в прокуратуре. Кстати, стоимость данного ремонта составляет около 48 миллионов рублей.

Отметим, что у госзакупки оказалась трудная судьба. Конкурс по выбору подрядчика проводили дважды. Причём в первый раз на него заявилось сразу восемь компаний, видимо, привлечённых повышенным размером аванса.

ИА «Орелград»