Подрядчика Новодеревеньковской поликлиники крупно оштрафовали

Компания сорвала сроки капитального ремонта.
Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.
Надзорное ведомство проверило соблюдение требований законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок. Оказалось, что ООО «Бизнесстройпроект», которое взялось делать капитальный ремонт в поликлинике Новодеревеньковской центральной районной больницы, не выполнило работы в установленные сроки.
Соответствующий контракт был заключён в мае минувшего года. Инициатором выступал «Орёлгосзаказчик». Поликлинику должны были отремонтировать к концу 2023-го года.
В итоге в отношении исполнительного директора «Бизнесстройпроекта» возбудили административное дело. Суд оштрафовал ответственное лицо на 217 тысяч рублей.
«В настоящее время подрядчиком принимаются меры к завершению работ на объекте», – добавили в прокуратуре. Кстати, стоимость данного ремонта составляет около 48 миллионов рублей.
Отметим, что у госзакупки оказалась трудная судьба. Конкурс по выбору подрядчика проводили дважды. Причём в первый раз на него заявилось сразу восемь компаний, видимо, привлечённых повышенным размером аванса.
ИА «Орелград»