Областные власти отказались субсидировать эротику на ТВ

Утвержден порядок субсидирования телевизионщиков из областного бюджета.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета организациям, осуществляющим производство, выпуск и распространение на территории Орловской области телерадиопрограмм». Документ принят в целях возмещения части затрат телевизионщиков, его действие рассчитано на 2024-2027 годы. Также утвержден порядок проведения отбора получателей субсидии. Последние предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение «фактически произведенных расходов по оплате труда работников, страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, услуг по распространению и трансляции программ телерадиоканалов».

Также из областного бюджета будут возмещать затраты на аренду помещений и оплату коммунальных услуг, создание и поддержание официального сайта, расходы на размещение телерадиопрограмм в социальных сетях, на содержание имущества, транспортные расходы, затраты на приобретение и изготовление костюмов, реквизита и декораций, на уплату налогов и сборов, оплату авторского вознаграждения, на перевод, озвучивание и субтитрирование телепрограмм, на хранение, реставрацию и перепись видеоматериалов, приобретение и комплексное сопровождение лицензионного программного обеспечения и аудиовизуальных произведений, приобретение расходных материалов и др.

Финансовая поддержка предоставляется только организациям, «осуществляющим производство, выпуск и распространение на территории Орловской области». Отбор проводится способом запроса предложений. Получатель субсидии на дату подачи заявки должен соответствовать ряду требований. Так, он не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе оффшорным, не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, не должен иметь статус иноагента и т.д.

Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: наличие действующей лицензии на осуществление телевещания на территории Орловской области; общий объем телевещания – не менее 800 часов в год, радиовещания – не менее 700 часов в год, присутствие на одном из федеральных каналов хотя бы 1 час в день; наличие сетевого издания; объем освещения на теле- и радиоканалах социально значимых для Орловской области мероприятий – не менее 25 процентов общего объема вещания и пр.

«Субсидии не предоставляются организациям, осуществляющим производство, выпуск и распространение телерадиопрограмм, примерная тематика и (или) специализация которых в свидетельстве о регистрации средства массовой информации указана как специализированного, справочного, рекламного и эротического характера», – отмечено в губернаторском постановлении.

ИА «Орелград»