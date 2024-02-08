Орловские охотники попадут в государственную систему

Сведения о них будет вносить туда Орелоблэконадзор.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в Закон «Об отдельных правоотношениях в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Орловской области». Одна из поправок наделяет Орелоблэконадзор новым полномочием по предоставлению информации, содержащейся в государственной информационной системе управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Реализация принимаемого закона не приведет к ухудшению социально-экономического положения в Орловской области, уверяют его авторы.

Поясним, что недавно Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» был дополнен статьей 37.2 «Государственная информационная система управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов». Согласно ему, указанная система создается, развивается и эксплуатируется в целях повышения эффективности государственного управления в указанной сфере. Также она нужна для обеспечения органов власти, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей актуальной и достоверной информацией об охоте, охотниках и имеющихся в лесах животных.

В государственной системе будет храниться информация: содержащаяся в государственном охотхозяйственном реестре; данные о выданных и об аннулированных разрешениях на проведение акклиматизации, переселения или гибридизации охотничьих ресурсов; сведения о выданных и об аннулированных разрешениях на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания; сведения об оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства и иная информация, определяемая правительством страны.

Порядок создания, развития и эксплуатации государственной информационной системы также устанавливаются правительством РФ. А вот сама информация для этой системы будет предоставляться органами государственной власти регионов, для чего и требуется назначить уполномоченный орган и внести поправки в областное законодательство.

ИА «Орелград»