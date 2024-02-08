Орловца подозревают в сокрытии налогов на 26 миллионов

8.2.2024 | 11:00 Закон и порядок, Новости

Возбуждено уголовное дело.

Фото: СУ СК России по Орловской области

Подробности рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Орловской области.

Дело возбуждено на основании результатов оперативной и розыскной деятельности полиции и материалов налоговой службы. Подозреваемый – директор коммерческой организации, которая занимается строительной деятельностью.

Ему вменяют уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Предварительно установлено, что преступление совершено в 2021-м году. Уклонение произошло традиционным способом – с помощью искусственного документооборота.

В итоге орловец недодал государству около 26 миллионов рублей. Бизнесмен неправомерно заявил возмещения по налогу на добавленную стоимость, а также включил в состав расходов по налогу на прибыль затраты по операциям с 15 организациями.

Ранее стало известно, что иностранцу дали 10 лет за убийство орловчанки.

ИА «Орелград»


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