Клычков поручил убирать снег круглосуточно

Орловцев просят звонить в диспетчерскую службу.
В Орловской области готовятся встретить циклон «Ольга». К расчистке дорог регионального значения привлечено 424 единицы коммунальной техники.
Губернатор поручил ответственным чиновникам обеспечить круглосуточную уборку снега. Андрей Клычков сделал соответствующее заявление во время прямого эфира в соцсетях накануне.
«Жителей прошу обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу для быстрой расчистки территорий», – указал глава исполнительной власти региона.
Кроме того, орловцы могут сигнализировать о проблемах с неубранным снегом в «Дорожную службу». Телефоны +7 903 637-11-21 и +7 962 483-44-42 работают круглосуточно. Также доступен Whatsapp.
По вопросам, связанным с дорогами местного значения, лучше обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу в соответствующем муниципальном образовании:
- г. Орел – 8-4862-43-22-12;
- г. Ливны – 8-48677-7-19-34;
- г. Мценск – 8-48646-2-50-30;
- Болховский район – 8-48640-2-38-52;
- Верховский район – 8-48676-2-34-40;
- Глазуновский район – 8-48675-2-14-33;
- Дмитровский район – 8-48649-2-21-37;
- Должанский район – 8-48672- 2-16-70;
- Залегощенский район – 8-48648-2-22-60;
- Знаменский район – 8-48662-2-11-64;
- Колпнянский район – 8-48674-2-17-21;
- Корсаковский район – 8-48667-2-1191;
- Краснозоренский район – 8-48663-2-10-30;
- Кромской район – 8-48643-2-24-08;
- Ливенский район – 8-48677-2-18-38;
- Малоархангельский район – 8-48679-2-37-02;
- Мценский район – 8-48646-2-33-41;
- Новодеревеньковский район – 8-48678-2-15-50;
- Новосильский район – 8-48673-2-11-88;
- Орловский район – 8-4862-41-69-094
- Покровский район – 8-48664-2-11-30;
- Свердловский район – 8-48645-2-24-43;
- Сосковский район – 8-48665-2-17-23;
- Троснянский район – 8-48666-2-15-59;
- Урицкий район – 8-48647-2-04-25;
- Хотынецкий район – 8-48642-2-11-11;
- Шаблыкинский район – 8-48644-2-10-37.
ИА «Орелград»