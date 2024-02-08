Клычков поручил убирать снег круглосуточно

8.2.2024 | 10:38 ЖКХ, Новости

Орловцев просят звонить в диспетчерскую службу.

Фото: ИА “Орелград”

В Орловской области готовятся встретить циклон «Ольга». К расчистке дорог регионального значения привлечено 424 единицы коммунальной техники.

Губернатор поручил ответственным чиновникам обеспечить круглосуточную уборку снега. Андрей Клычков сделал соответствующее заявление во время прямого эфира в соцсетях накануне.

«Жителей прошу обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу для быстрой расчистки территорий», – указал глава исполнительной власти региона.

Кроме того, орловцы могут сигнализировать о проблемах с неубранным снегом в «Дорожную службу». Телефоны +7 903 637-11-21 и +7 962 483-44-42 работают круглосуточно. Также доступен Whatsapp.

По вопросам, связанным с дорогами местного значения, лучше обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу в соответствующем муниципальном образовании:

  • г. Орел – 8-4862-43-22-12;
  • г. Ливны – 8-48677-7-19-34;
  • г. Мценск – 8-48646-2-50-30;
  • Болховский район – 8-48640-2-38-52;
  • Верховский район – 8-48676-2-34-40;
  • Глазуновский район – 8-48675-2-14-33;
  • Дмитровский район – 8-48649-2-21-37;
  • Должанский район – 8-48672- 2-16-70;
  • Залегощенский район – 8-48648-2-22-60;
  • Знаменский район – 8-48662-2-11-64;
  • Колпнянский район – 8-48674-2-17-21;
  • Корсаковский район – 8-48667-2-1191;
  • Краснозоренский район – 8-48663-2-10-30;
  • Кромской район – 8-48643-2-24-08;
  • Ливенский район – 8-48677-2-18-38;
  • Малоархангельский район – 8-48679-2-37-02;
  • Мценский район – 8-48646-2-33-41;
  • Новодеревеньковский район – 8-48678-2-15-50;
  • Новосильский район – 8-48673-2-11-88;
  • Орловский район – 8-4862-41-69-094
  • Покровский район – 8-48664-2-11-30;
  • Свердловский район – 8-48645-2-24-43;
  • Сосковский район – 8-48665-2-17-23;
  • Троснянский район – 8-48666-2-15-59;
  • Урицкий район – 8-48647-2-04-25;
  • Хотынецкий район – 8-48642-2-11-11;
  • Шаблыкинский район – 8-48644-2-10-37.

ИА «Орелград»


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