Клычков поручил убирать снег круглосуточно

Орловцев просят звонить в диспетчерскую службу.

В Орловской области готовятся встретить циклон «Ольга». К расчистке дорог регионального значения привлечено 424 единицы коммунальной техники.

Губернатор поручил ответственным чиновникам обеспечить круглосуточную уборку снега. Андрей Клычков сделал соответствующее заявление во время прямого эфира в соцсетях накануне.

«Жителей прошу обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу для быстрой расчистки территорий», – указал глава исполнительной власти региона.

Кроме того, орловцы могут сигнализировать о проблемах с неубранным снегом в «Дорожную службу». Телефоны +7 903 637-11-21 и +7 962 483-44-42 работают круглосуточно. Также доступен Whatsapp.

По вопросам, связанным с дорогами местного значения, лучше обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу в соответствующем муниципальном образовании:

г. Орел – 8-4862-43-22-12;

г. Ливны – 8-48677-7-19-34;

г. Мценск – 8-48646-2-50-30;

Болховский район – 8-48640-2-38-52;

Верховский район – 8-48676-2-34-40;

Глазуновский район – 8-48675-2-14-33;

Дмитровский район – 8-48649-2-21-37;

Должанский район – 8-48672- 2-16-70;

Залегощенский район – 8-48648-2-22-60;

Знаменский район – 8-48662-2-11-64;

Колпнянский район – 8-48674-2-17-21;

Корсаковский район – 8-48667-2-1191;

Краснозоренский район – 8-48663-2-10-30;

Кромской район – 8-48643-2-24-08;

Ливенский район – 8-48677-2-18-38;

Малоархангельский район – 8-48679-2-37-02;

Мценский район – 8-48646-2-33-41;

Новодеревеньковский район – 8-48678-2-15-50;

Новосильский район – 8-48673-2-11-88;

Орловский район – 8-4862-41-69-094

Покровский район – 8-48664-2-11-30;

Свердловский район – 8-48645-2-24-43;

Сосковский район – 8-48665-2-17-23;

Троснянский район – 8-48666-2-15-59;

Урицкий район – 8-48647-2-04-25;

Хотынецкий район – 8-48642-2-11-11;

Шаблыкинский район – 8-48644-2-10-37.

ИА «Орелград»