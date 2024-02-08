Орловчанку засудил «Союзмультфильм»

Бизнес-леди признали виновной в нарушении авторских прав.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Киностудия «Союзмультфильм» и общества с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм» к орловчанке, имеющей статус индивидуального предпринимателя. Истцы просили о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак и исключительных авторских прав в общей сумме 20 000 рублей, а также о возмещении понесенных ими судебных расходов.

Из материалов дела следует, что орловская ИП предлагала к продаже на интернет-площадке «Озон» свитеры с изображением Чебурашки. На это торговое предложение обратили внимание представители «Союзмультфильма». По мнению истцов, на спорном товаре содержится обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком и произведением изобразительного искусства, являющегося объектом авторских прав. Дело в том, что Федеральное государственное унитарное предприятие «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» является обладателем исключительных прав на товарные знаки, которыми являются персонажи знаменитого мультфильма о крокодиле Гене.

ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» было реорганизовано в форме преобразования в акционерное общество «Киностудия «Союзмультфильм», что в суде было подтверждено листом записи из ЕГРЮЛ. Таким образом, владельцем исключительных прав на вышеуказанные товарные знаки стало АО «Киностудия «Союзмультфильм» в порядке правопреемства. А общество с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм», то есть второй истец, как выяснилось, является обладателем права использования на условиях исключительной лицензии персонажа «Чебурашка» из анимационного фильма «Крокодил Гена» на основе договора, заключенного с ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм».

Из материалов дела также следует, что в апреле 2023 года на сайте торговой площадки был установлен и задокументирован факт предложения к продаже от имени ИП товаров, обладающих техническими признаками контрафактности, то есть свитеров с Чебурашкой. Истцы заявили, что орловчанка не обращалась к ним для заключения лицензионного договора на товарные знаки, что переговоры по этому поводу даже не ведутся. Обладатель авторских прав не передавал ответчику прав на использование изображения. Суд решил исковые требования удовлетворить и постановил взыскать с ответчицы в пользу АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» по 10 000 рублей в качестве компенсации за нарушение исключительных прав, а также судебные издержки.

ИА «Орелград»