Педиатра в Должанскую ЦРБ попробуют привлечь квартирой

Губернатор Орловской области сообщил, что жилье есть.

Тему нехватки медицинских кадров жители подняли в ходе визита главы региона в Должанский район. Из местной ЦРБ ушел последний педиатр, также сетовали родители в соцсетях. Андрей Клычков в прямом эфире 7 февраля проинформировал, что нашли возможность предоставления специалисту жилья. Кроме того, переезд возможе по проекту «Земский доктор», что обеспечит дополнительную поддержку и стимул.

«Педиатр нужен в Должанской ЦРБ. Готовы предоставить жилье – там есть квартиры, 180 квадратных метров, пожалуйста, только коммунальные платежи», – сказал Андрей Клычков.

Напомним, на минувшей неделе орловцы активно обсуждали встречу президента Владимира Путина с орловским онкологом в Туле. Ярослав Швецов переехал, получив очень привлекательное предложение, в том числе специалист получил коттедж, который после определенного срока работы сможет оформить в собственность.

ИА “Орелград”