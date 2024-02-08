В Орле крупного вора признали виновным и отпустили

В настоящее время приговор обжалуется в апелляционной инстанции.

Суд Железнодорожного района города Орла вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в совершении крупной кражи. Действия мужчины были квалифицированы по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. По решению суда ему было назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Однако в срок отбывания наказания был зачтен срока содержания осужденного под стражей. В результате осужденный был освобожден от отбывания наказания в связи с фактическим его отбытием. Однако приговор не вступил в законную силу, сейчас он обжалуется апелляционной инстанции.

Как пояснили в пресс-службе Железнодорожного районного суда, преступление было совершено в сентябре 2019 года. В тот день осужденный, житель Орловского района, отдыхал в ресторане и познакомился там с двумя другими посетителями, один из которых впоследствии проходил по делу как потерпевший. После закрытия ресторана осужденный предложил своим новым приятелям продолжить отдых в другом увеселительном заведении, с караоке. Перед тем как направиться в караоке, потерпевший забрал из своего автомобиля пакет, в котором находилось 3 100 000 рублей. Он неосмотрительно показал пакет своему новому приятелю и даже похвастался: «Какие тяжелые деньги, подержи, попробуй».

«После чего все вместе направились в караоке, где распивали спиртное и отдыхали, – пояснили в пресс-службе суда. – Утром потерпевший обнаружил, что часть денег в размере 950 000 рублей пропала. По записям видеокамер из ресторана-караоке определили, что деньги похитил осужденный, после чего потерпевший обратился в полицию. На предварительном следствии в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая впоследствии заменена на залог в размере 1 500 000 рублей».

В суде также отметили, что в период рассмотрения дела обвиняемый скрылся и был объявлен в розыск. Затем ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а залог в размере 1500 000 рублей был обращен в доход государства. В декабре 2023 года мужчина был задержан, судебное следствие возобновлено, а в самом конце декабря был вынесен приговор, который теперь изучит областная судебная коллегия по уголовным делам. Кстати, в судебном заседании подсудимый вину признал, похищенную сумму возвратил и попросил у потерпевшего прощения.

ИА «Орелград»