В Орле проведут жеребьевку для кандидатов в президенты

Облизбирком обратился к зарегистрированным кандидатам и их представителям.

Избирательная комиссия Орловской области выступила с информационным сообщением, пытаясь привлечь внимание зарегистрированных кандидатов на должность президента России, а также выдвинувших их политических партий. Она информирует заинтересованных лиц о том, что 13 февраля 2024 года в 10 часов 00 минут в Орле пройдет жеребьевка по определению дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, политических партий, совместных агитационных мероприятий на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания.

Как пояснили в облизбиркоме, зарегистрированный кандидат не позднее 11 февраля 2024 года, вправе отказаться от получения бесплатного эфирного времени на региональном канале полностью или частично. Однако он должен письменно уведомить об этом Избирательную комиссию Орловской области. Порядок проведения жеребьевок по определению дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов при проведении выборов президента ранее был утвержден постановлением ЦИК России.

«Обращаем внимание, что в жеребьевке участвуют зарегистрированные кандидаты или лица, уполномоченные зарегистрированными кандидатами участвовать в жеребьевке, – говорят в олизбиркоме. – Зарегистрированные кандидаты и политические партии, указанные в пункте 2.1 статьи 51 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», допускаются к распределению эфирного времени при условии заключения с организацией телерадиовещания договора, предусмотренного пунктом 3.1 статьи 52 указанного Федерального закона, не позднее 11 февраля 2024 года».

Напомним, что выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Ранее Центральная избирательная комиссия сообщала, что в январе в избирательной кампании участвовали 11 человек, а заключительный список планируется опубликовать 10 февраля. Как отмечали федеральные СМИ, кандидатом на пост президента может быть гражданин России не моложе 35 лет. Также он должен проживать в стране не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства или другого документа, который подтверждает право на постоянное проживание в другой стране. Он не должен быть признан судом недееспособным или содержаться в местах лишения свободы по приговору суда.

ИА «Орелград»