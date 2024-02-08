Сегодня в травмпункт Семашко обратились 30 орловцев

8.2.2024 | 17:55 Медицина, Новости

Многие из них пострадали от гололёда.

Травмпункт больницы Семашко. Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Новость сообщают «Вести-Орёл».

Жители Орла получают травмы в результате падений на улице. За медицинской помощью обращаются с переломами, вывихами, растяжениями и ушибами.

Причины этого очевидны – достаточно резкий переход от потепления к морозу, обледеневшие улицы и, зачастую, отсутствие пескосоляной смеси во всех необходимых местах.

Напомним, что сейчас через центральную Россию проходит циклон «Ольга». Ранее губернатор Андрей Клычков поручил перейти на режим круглосуточной уборки снега.

ИА «Орелград»


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