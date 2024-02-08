В Орле коллекторов оштрафовали за давление на женщину

Орловчанка испытала психологическое давление из-за микрокредита.

Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области, рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ. В его рамках микрокредитная организация была привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Наказание она понесла за психологическое давление на местную жительницу, которая в силу затруднительных обстоятельств не сумела вовремя вернуть микрозайм.

В ведомстве уточнили, что женщина сама обратилась за помощью и пожаловалась на микрокредитную организацию за нарушение закона – последний четко регламентирует отношения между кредитором и должником. Заявление было принято, судебные приставы провели по нему проверку. В результате было установлено, что сотрудники микрокредитной организации нарушили сразу несколько положений Федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

«При взаимодействии с должником организация оказывала на должника психологическое давление, требуя срочно оплатить долг, в противном случае угрожала начать рассылку ее родственникам и знакомым», – рассказали в пресс-службе регионального Управления ФССП. Отметим, что после привлечения микрокредитной организации к административной ответственности противоправные действия с ее стороны в отношении орловчанки прекратились.

Ранее сообщалось, что в 2023 году должностными лицами УФССП России по Орловской области в рамках проведенных административных расследований было вынесено 24 постановления об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.57 КоАП РФ. По результатам рассмотрения юридические лица были привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа. В целом за прошедший год кредитными и микрофинансовыми организациями было оплачено более 1,3 миллиона рублей административных штрафов.

ИА «Орелград»