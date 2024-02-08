В Орле генерал СВР развенчает мифы украинской пропаганды

Встреча с генералом Решетниковым будет организована областной библиотекой.

Орловская областная библиотека имени Бунина анонсировала проведение встречи с российским общественным деятелем, историком, публицистом, председателем некоммерческого благотворительного фонда «Наследие», генерал-лейтенантом Службы внешней разведки РФ Леонидом Решетниковым. Мероприятие намечено на 12 февраля, начнется оно в 14:30 часов. Соорганизаторами выступают объединение патриотической молодежи «Данилевский клуб», Молодежное братство во имя святого Георгия Победоносца и Социально-культурный фонд развития и инноваций.

Как пояснили в областной библиотеке, генерал Решетников представит орловцам новую и очень актуальную по нынешним временам книгу «Мифологизация истории Украины как оружие в борьбе с Россией». Она была издана НБФ «Наследие» при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «Вернуться в Россию». Книга представляет собой сборник статей известных российских ученых и политологов под редакцией кандидата исторических наук Решетникова.

«Статьи посвящены развенчанию мифов украинской пропаганды и предоставляют читателям компетентную объективную информацию, – пояснили в «Бунинке». – Участники мероприятия смогут задать почетному гостю вопросы и ознакомиться с выставкой, на которой представлены книги Решетникова, хранящиеся в фонде библиотеки».

Организаторы советуют обратить особое внимание на такие издания, как «В тени и на свету: Линия жизни разведчика», «Вернуться в Россию» и «Русский Лемнос». Добавим, что библиотека приглашает на мероприятие всех желающих, всех тех, кто интересуется общественно-политической жизнью России. Вход на мероприятие будет свободным.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»