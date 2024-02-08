В Орле продлили автобусный маршрут №329

8.2.2024 | 17:10 Новости, Общество

Теперь он дойдёт до Северного района.

Фото: vk.com/kuooop

В автобусный маршрут №329, который начинается на Химмашевских дачах, внесены существенные изменения. Его продлили от остановки «1-я Посадская» до остановки «Сталепрокатный завод».

Теперь «СПЗ» – новая конечная станция 329-го автобуса. Таким образом, изменилось даже название маршрута. Об этом рассказали в областном учреждении «Организатор перевозок», которое занимается межмуниципальными «трёхзначными» маршрутками.

Кроме того, на линию привлекли дополнительный автобус. Это позволило увеличить количество рейсов и обновить расписание движения.

ИА «Орелград»


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