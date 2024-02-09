Акция книгодарения пройдет в Орле

Областная библиотека пригласила желающих принять участие в общероссийской акции.

С 12 по 18 февраля 2024 года Орел в лице Областной библиотеки им. И.А. Бунина присоединится к общероссийской акции «Дарите книги с любовью», которая пройдет в нашей стране уже в восьмой раз. Она приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. Как говорят в «Бунинке», все неравнодушные к чтению орловцы в указанный период времени могут сделать подарок библиотеке – передать ей книги, которые пополнят ее фонд и вскоре станут доступны для читателей.

«Для этого необходимо принести книги с 12 по 18 февраля и передать их в отдел комплектования, – объяснили в областной библиотеке имени Бунина. – Важно, чтобы они были новыми или в очень хорошем состоянии. Также во время акции «Дарите книги с любовью» соцсетях «Бунинки» пройдет розыгрыш книг от известных орловцев – блогеров, актеров, журналистов, писателей и общественных деятелей. Не пропустите это событие!».

Следить за событиями можно в официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». В качестве подсказки дарителям библиотека опубликовала список изданий, наиболее востребованных читателями. Интересно, что в него попали учебники и учебные пособия для вузов, в основном по ботанике и анатомии человека. Востребованы и учебные пособия по методике фортепиано, теории и практике аккомпанемента, урокам пения для тенора и сопрано.

В списке популярных изданий отметился «Алфавитный указатель лиц, сопричисленных к дворянским родам, преждевнесенным в родословную книгу дворянства Орловской губернии с 1901 года». Он был издан в Орле типографией Миркина и 1910 году. С удовольствием в библиотеке примут в дар изданный в 1909 году «Иллюстрированный торгово-промышленный альбом Орловской губернии за 1909 г.», изданную в 1916 году «Памятную книжку и Адрес-календарь Орловской губернии на 1917 год» (издание канцелярии Орловского губернского статкомитета», а также сборники Орловского церковного историко-археологического общества за 1906-1907 годы.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»