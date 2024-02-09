За выборами президента в Орле проследят профсоюзы

Соглашение об участии в наблюдении активисты заключили с общественниками.

Федерация профсоюзов Орловской области (ФПОО) и региональная Общественная палата заключили соглашение о сотрудничестве. Его целью является обеспечение участия представителей гражданского общества в наблюдении за голосованием при проведении выборов президента России. Как пояснили в ФПОО, в рамках соглашения предполагается проводить взаимные консультации, посвященные участию представителей сторон в наблюдении за выборами.

Кроме того, стороны договорились обмениваться наработанным опытом при наблюдении за выборами, создавать условия для участия всех заинтересованных представителей гражданского общества в общественном наблюдении, совместно разъяснять населению через СМИ вопросы, связанные с подготовкой и проведением выборов. Кстати, в федерации отметили, что аналогичные соглашения ранее были заключены с руководителями 25 социально ориентированных некоммерческих организаций области.

«Заключение подобных соглашений – это еще один шаг на пути развития демократических и гражданских институтов нашего региона, — считает председатель Федерации профсоюзов Орловской области Николай Меркулов. – Выборы президента Российской Федерации являются одним из важнейших политических событий в жизни страны. Они определяют будущее нашего государства и векторы его развития на ближайшие шесть лет. Поэтому вопрос о легитимности подготовки и проведения выборов является крайне важным».

Тем временем, председатель Избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева приняла участие в пленуме ветеранских организаций. Как сообщили в облизбиркоме, она рассказала избирателям – членам ветеранских организаций о ходе и основных параметрах избирательной кампании по выборам президента, а также проинформировала о способах и формах голосования в дни голосования 15, 16 и 17 марта 2024 года.

Кстати, в рамках работы по брендированию главной избирательной кампании страны и информированию избирателей ЦИК России изготовил специальные значки, которые уже поступили в Орловскую область. Как пояснили в облизбиркоме, они выполнены в виде логотипа президентских выборов – галочки в цветах государственного флага РФ. «В период проведения адресного информирования избирателей и реализации проекта «ИнформУИК» – с 17 февраля по 7 марта 2024 года и в дни голосования 15, 16 и 17 марта 2024 года этот значок будет у всех членов избирательных комиссий, как символ главных выборов страны», – отметили в облизбиркоме.

Напомним, что ЦИК официально зарегистрировал четырех кандидатов: самовыдвиженца Владимира Путина, Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова («Новые люди»).

ИА «Орелград»