Мобилизованных освободили от транспортного налога на 1,2 млн рублей

Орловские налоговики рассказали о применении специальных льгот.

Управление ФНС России по Орловской области озвучило итоги применения одной из тех льгот, которые были установлены на региональном уровне для мобилизованных по указу президента граждан. Речь идет о транспортном налоге, который поступает в областной бюджет, считается местным и поэтому регулируется на уровне регионов. В Орловской области мобилизованные граждане освобождаются от уплаты транспортного налога, правда, льгота распространяется только на одно зарегистрированное за ними транспортное средство. По данным Управления ФНС, в 2023 году указанной категории орловцев была представлена налоговая льгота по транспортному налогу на общую сумму порядка 1,2 миллиона рублей.

«Кроме освобождения от уплаты налогов для мобилизованных предусмотрены и другие меры государственной поддержки, – напоминают в областной налоговой службе. – Это и продление сроков по уплате налогов и представлению отчетности, и мораторий на контрольные мероприятия: приостановка выездных проверок, изменение порядка проведения камеральных проверок, мораторий на проверку контрольно-кассовой техники (ККТ) и блокировку расчетного счета».

В ведомстве отмечают и то, что большинство мер поддержки применятся автоматически в беззаявительном порядке, поскольку хорошо налажено межведомственное взаимодействие. В частности, необходимые сведения о мобилизованных гражданах налоговики получают непосредственно от Минобороны России. Кстати, льготы предусмотрены для всех категорий военнослужащих и представляются как по транспортному, так и по земельному налогу и налогу на имущество.

«Подробнее с перечнем мер поддержки можно ознакомиться на промостранице сайта ФНС России «Налогообложение в период частичной мобилизации», – подсказали в УФНС. – Проверить право на применение налоговой льготы поможет интернет-сервис ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Для поиска информации пользователю необходимо выбрать вид налога, налоговый период, регион и муниципальное образование. В результате поиска будет доступна не только информация, но и реквизиты нормативного документа, устанавливающего действие конкретного налога на выбранной территории».

ИА «Орелград»