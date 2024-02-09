Этой ночью Орловщину атаковали украинские дроны

Атаку пресекли системы ПВО.

Никто не пострадал. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Известно, что целью боевых БПЛА являлись объекты топливно-энергетического комплекса региона. Сейчас правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения.

По официальным данным Министерства обороны России, над Орловской области сбили четыре беспилотника. Также этой ночью уничтожены пять БПЛА на Курской областью, два – над Брянской, ещё два – над территорией Краснодарского края и шесть – над акваторией Черного моря.

ИА «Орелград»