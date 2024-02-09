Итоги проверки «Орелгортеплоэнерго» обсудили на коллегии КСП

На заседание были приглашены топ-менеджеры предприятия.

Коллегия Контрольно-счетной палаты Орловской области рассмотрела итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Орелгортеплоэнерго» за 2021-2022 годы. Как сообщили в КСП, на заседании присутствовали сотрудники областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения и представители «Орелгортеплоэнерго», включая генерального директора Олега Гольцова и его заместителя по экономике.

«Участники заседания обсудили выявленные недостатки и нарушения, а также принятые меры по их устранению в рамках исполнения требований представления Контрольно-счетной палаты Орловской области», – пояснили в счетной палате. Ранее аудиторы установили, что по итогам деятельности за 2021 год чистая прибыль компании составила 20,017 миллиона рублей, однако 19,016 миллиона рублей, или 95 процентов этой прибыли были направлены на погашение убытков прошлых лет. По итогам деятельности за 2022 год и вовсе был получен отрицательный результат, убыток составил 10,615 миллиона рублей.

Долгосрочные обязательства компании, по подсчетам КСП, составляют 662,9 миллиона рублей. Речь идет о кредиторской задолженности по мировому соглашению в рамках дела о банкротстве. Просроченная самой компании задолженность прошлых лет (2009-2017 годы) составляет 460 миллионов рублей. Стоит напомнить, что в 2021 году суд приговорил экс-гендиректора «Орелгортеплоэнерго» Владимира Дорофеева к 4,5 годам колонии общего режима за мошенничество. В рамках того процесса было установлено, что топ-менеджер с февраля 2016 года по сентябрь 2017-го регулярно ездил по личным вопросам в Санкт-Петербург и Москву, оформляя поездки как служебные командировки.

Что касается текущей проверки, которую обсудили на коллегии КСП, то аудиторы выборочно осмотрели здания и технические сооружения. В результате «по ряду объектов установлены признаки аварийного состояния объектов, указывающие на потребность проведения капитального ремонта». Кроме того, оказалось, что на девять котельных не зарегистрировано право собственности, но при этом они, на момент проверки, состояли на балансе компании. Обратили внимание аудиторы и на то, что резервный фонд составляет всего 0,5 процента от уставного капитала при нормативно утвержденных 5 процентах.

«В нарушение положений статей 129, 153 Трудового кодекса РФ оплата труда работникам Общества за сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни производилась без учета предусмотренных в соответствии с занимаемыми должностями компенсационных и стимулирующих выплат», – считают также в КСП.

ИА «Орелград»