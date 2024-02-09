На Орловщине завели 58 дел о фиктивном учете иностранцев

Полиция уделяет повышенное внимание миграционным процессам в регионе.

В Орловской области в 2023 году по материалам сотрудников органов внутренних дело было возбуждено 58 уголовных дел по фактам фиктивной регистрации или постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ. ответственность за указанные преступления регламентируется статьями 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса РФ. Статистика приведена в отчете регионального Управления МВД России о работе в 2023 году.

В документе подчеркнуто, что миграционным процессам в регионе уделяется повышенное внимание. В настоящее время на территории Орловской области находится около 7,769 иностранных граждан, что на 12 процентов меньше, чем годом ранее. В том числе постоянно проживают более 1,6 тысячи иностранцев, временно – 940. В рамках контроля за соблюдением миграционного законодательства в 2023 году было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Регион – магистраль», а также два этапа комплексной оперативно–профилактической операции «Нелегал-2023».

В результате было выявлено около 2 тысяч административных правонарушений, связанных с несоблюдением установленного порядка пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности. Сняты с миграционного учета в связи с установлением факта фиктивности 225 иностранных граждан, принято решение о депортации 73 иностранных граждан, а въезд в Россию был закрыт 240 иностранным гражданам.

«Сотрудниками подразделений по вопросам миграции УМВД осуществлено 749 контрольно-надзорных мероприятий на объектах строительства, торговли, промышленности, сельского хозяйства, а также в местах компактного пребывания (проживания) иностранных граждан, – следует из информации УМВД. – В их ходе было выявлено 1475 административных правонарушений, связанных с несоблюдением установленного порядка пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности (ст.18.8-18.10, 18.15, 18.17, 18.20, 19.27, 20.25 КоАП РФ)».

Также в минувшем году был выявлен 71 человек, уклоняющийся от исполнения административного наказания, назначенного за нарушения требований миграционного законодательства. В целом за год в отношении юридических и должностных лиц, а также индивидуальных предпринимателей, использующих иностранную рабочую силу, было составлено 63 административных протокола по статьям 18.9 и 18.15 КоАП РФ. Другими подразделениями полиции было задокументировано еще 430 правонарушений в сфере миграции.

Глава УМВД Юрий Савенков, выступивший недавно в Орловском облсовете, в своем отчетном докладе отметил, что в минувшем году на постоянном контроле находились вопросы организации работы с лидерами наиболее крупных этнических общин и землячеств – в целях получения упреждающей информации о преступлениях и правонарушениях экстремистского характера, готовящихся террористических актах, а также о лицах, осуществляющих пропаганду радикальных религиозных течений. В результате принятых мер уровень напряженности межнациональных отношений оценивается как низкий, конфликтов на данной почве не было допущено.

ИА «Орелград»