Вставлять зубы орловцам придется за собственный счет

Тарифное соглашение на оплату медпомощи начало действовать в Орле.

Вступило в силу «Тарифное соглашение на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Орловской области на 2024 год», которое было заключено в Орле 30 января 2024 года. Об этом говорится в обзоре изменений в региональном законодательстве, подготовленном специалистами производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Указанным соглашением установлены способы оплаты медицинской помощи, применяемые в сфере обязательного медицинского страхования на территории Орловской области. Также утверждены размер и структура тарифов на оплату мед помощи, оказываемой в объеме территориальной программы ОМС, размеры неоплаты или неполной оплаты затрат на оказание медпомощи и размеры штрафов медицинской организации за неоказание, несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества.

«Тарифы устанавливаются исходя из объема средств, предусмотренных на реализацию территориальной программы ОМС в 2024 году, – следует из аналитического обзора. – Оплата за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам, осуществляется по тарифам, действующим на дату завершения лечения больного».

В стоимость включены расходы на параклинические обследования, выполненные в отделениях лучевой диагностики, лабораториях, отделениях физиотерапии, отделениях функциональной диагностики. Исключение сделано для медицинских услуг, на которые установлен отдельный тариф при оказании амбулаторной медицинской помощи. Также в плату включены затраты на посещения среднего медицинского персонала, не ведущего самостоятельный амбулаторный прием, консультации и экспертизы, проводимые клинико-экспертными комиссиями, врачебные консилиумы, консультации врачами поликлиник больных, находящихся на лечении в стационаре и др.

За счет средств ОМС не оплачиваются случаи оказания медицинской помощи: застрахованным лицам, получившим повреждение здоровья вследствие тяжелых несчастных случаев на производстве; застрахованным лицам при заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулезе, психических расстройствах и расстройствах поведения. Также такая помощь не положена лицам, не идентифицированным в период лечения в качестве застрахованных по ОМС.

Не оплачиваются услуги при проведении предварительных (например, при устройстве на работу) и периодических медицинских осмотров граждан, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. В эту же группу включены военнослужащие и приравненные к ним лица. Также за счет средств ОМС не положена оплата медицинских освидетельствований на предмет годности граждан к военной или приравненной к ней службе, ортодонтическая помощь взрослому населению, протезирование и имплантация зубов. Тарифное соглашение действует по 31 декабря 2024 года.

ИА «Орелград»