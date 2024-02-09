Орловец заплатит штраф за попытку скрыться от полиции

При этом он подверг сотрудников МВД опасности.

Управление МВД по Орловской области рассказало об итогах конфликта, произошедшего в Заводском районе Орла у одного из увеселительных заведений. (Ранее СМИ сообщали, что местом действия стало кафе «На привале»).

Инцидент произошёл на минувших выходных. В полицию поступило сообщение, что автовладельцы вступили в конфликт на парковке рядом с заведением. По указанному адресу выехал наряд ДПС.

Полицейские проследовали к водителям, представились и потребовали предъявить документы на транспорт. После этого один из автомобилистов, 20-летний парень, попытался скрыться с места. Он сел за руль, совершил манёвр, опасный для полицейских, и «дал по газам». Однако полиция остановила его уже через несколько десятков метров.

После этого на водителя составили административный протокол. Заводской районный суд оштрафовал его на 3 тысячи рублей.

ИА «Орелград»