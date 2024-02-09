В Орле ищут подрядчика на первый кустик дворов

В этом году планируется отремонтировать 24 территории.

На портале «Госзакупки» стартовал поиск подрядчика, который займётся ремонтом дворовых территорий, примыкающих к домам №334 и №338 по улице Комсомольской. Как пояснили в администрации Орла, оба двора отремонтируют в рамках одного контракта, методом «кустов».

Здесь планируется заасфальтировать проезды, отремонтировать тротуары, обустроить освещение, а также установить скамейки и урны. Начальная цена контракта составляет 5, 2 миллиона рублей.

На данный момент прошли экспертизу проекты ремонтных работ в ещё 10 дворах. В ближайшее время их также выставят на торги. Это территории по

улице Розы Люксембург, 52,

улице Нормандии-Неман, 101,

улице Достоевского, 4,

улице Кромской, 10,

переулку Матроса Силякова, 4,

Московскому шоссе, 1, 3 и 5.

Разрабатывается документация и на остальные дворы. Всего в этом году планируется привести в порядок 24 дворовых территории – в рамках 11 комплексных контрактов.

Отметим, что нынешние «кусты дворов» рядом с прошлогодними выглядят только «кустиками». В 2023-м в городе ремонтировали сразу 40 дворовых территорий, разделённых всего на два «куста». Правда, пока эти работы всё ещё не сданы и не приняты.

ИА «Орелград»