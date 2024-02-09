Определен  перевозчик отходов для Мценска и Мценского района

Орловский региональный оператор подвел итоги электронного аукциона.

В ГИС «Заукпки» появились данные о единственном участнике и победителе отбора. Им стало ООО «Эко-Транс». Цена контракта – 148,58 млн рублей. Компания будет оказывать услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах зоны в 2024 – 2026 годах.

Эта же компания получила контракт на транспортировку ТКО в Колпнянском и Покровском районах, селе Русский Брод. Цена – 77,618 млн рублей. Подписанный контракт размещен в ГИС «Закупки» 3 февраля.

По данным kartoteka.ru, ООО «Эко-Транс» зарегистрировано в 2008 году в Орле. Это мало предприятие с 55 сотрудниками. Специализируется на сборе неопасных отходов. Учредители – депутат облсовета Юрий Котляр и Андрей Зубков. Последний также является директором компании.

ИА “Орелград”