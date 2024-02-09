Суд обязал власти Хомутово разобраться с мусором

Нарушения вскрыла прокуратура.

Как рассказали в надзорном ведомстве, необходимым требованиям не отвечал целый ряд контейнерных площадок. Так, на местных улицах Комсомольской, Советской и Победы места для сбора ТКО не были ограждены.

Площадки, расположенные на улице Мира и в переулке Школьном, частично располагались не на твёрдом покрытии, а на земле. Место для сбора ТКО на улице Панфилова не отвечало обоим требованиям.

Новодеревеньковская межрайонная прокуратура направила иск в суд. В итоге администрацию обязали устранить выявленные нарушения.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – указали в органе надзора.

Ранее стало известно, что в Орле зафиксировали целый ряд нарушений, допущенных при строительстве детсада.

ИА «Орелград»