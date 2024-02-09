Зампреда орловского облсовета удостоили высокой церковной награды

9.2.2024 | 12:43 История, Новости, Общество

Сергея Потёмкина отметили за помощь, оказанную епархии.

Фото: orel-eparhia.ru

Митрополит Тихон удостоил заместителя председателя Орловского областного Совета народных депутатов Сергея Потемкина высокой церковной награды. Народному избраннику вручили медальь преподобного священномученика Кукши первой степени. Это стало знаком благодарности за помощь, оказанную Орловской епархии.

Также митрополит подарил Сергею Потемкину альбом, посвящённый памяти Сергия (Сребрянского). Этот священник и монах после смерти был прославлен как святой и мученик. В конце 19-го – начале 20-го веков Сергий являлся настоятелем Покровского храма в Орле.

Информацию сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.

ИА «Орелград»


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