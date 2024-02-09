Орловчанка обманула интернет-магазин

9.2.2024 | 13:33 Закон и порядок, Новости

Возбуждено уголовное дело.

Фото: ИА «Орелград»

Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Преступление произошло в 2023-м году. 23-хлетняя жительница области зарегистрировалась на одном из интернет-магазинов. Орловчанка привязала к аккаунту банковскую карту, на которой не было денежных средств.

Затем она совершила покупки на общую сумму 12 тысяч рублей. Девушка забрала заказы, но так и не оплатила их, да и не собиралась это делать.

В итоге представитель магазина обратился в полицию. Известно, что дело возбудило отделение по Северному району Орла. Девушке вменяют статью «мошенничество».

В ОП № 3 (по Северному району) УМВД России по г. Орлу поступило обращение от представителей одного из интернет-магазинов. В 2023 году жительница Орловской области получила товары на общую сумму 12 тысяч рублей, однако так их и не оплатила.

«Орловчанка созналась в совершенном преступлении», – указали в пресс-службе ведомства.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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