Орел планирует КРТ в Заводском районе

9.2.2024 | 13:35 Новости, Строительство

Проект постановления опубликован на сайте администрации.

Комплексное развитие территории жилой застройки планируется в Заводском районе на 1-й Посадской, между ТЦ «Гагаринский» и баром «Дубай» (зу: 57:25:0020315:41, 57:25:0020315:27, 57:25:0020315:13, 57:25:0020315:14, 57:25:0020315:38). Площадь участка для КРТ – 0,18 гектара. На нем расположен один аварийный дом и ряд хозпостроек.

Минимальный объем строительства жилья предполагается установить в размере 1 620 кв. м. Срок реализации решения о комплексном развитии жилой застройки – пять лет. Важно, что данная территория частично расположена в границах защитной зоны объектов культурного наследия.

  • Первый договор о КРТ на 3,8 гектара Орел заключил в 2021 году. ООО «СЗ СМУ №2»  должно расселить семь малоэтажных домов на участке, ограниченном улицами Куйбышева, Грановского и Наугорским шоссе. (Девять домов расселены за бюджетный счет). В 2024 году обещают сдать первую десятиэтажку. У орловцев есть претензии к застройщику.
  • Следующий КРТ на 0,8 гектара в районе Щепного рынка получило в ходе конкурса ООО “СЗ “ЖИЛСТРОЙ-Инвест”. Застройщик расселяет один аварийный дом и один сносит.
  • Пока самый крупный для Орла КРТ – 16,1 гектара на стыке Железнодорожного и Северного районов. На конкурс была подана лишь одна заявка. ООО “СЗ «Орелстрой-6» выплатит компенсацию собственникам квартир в 11 многоквартирных малоэтажных домах на улицах Льва Толстого, Раздольной. Один аварийный МКД уже снесен.

ИА “Орелград”


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