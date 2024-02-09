Орел планирует КРТ в Заводском районе

Проект постановления опубликован на сайте администрации.

Комплексное развитие территории жилой застройки планируется в Заводском районе на 1-й Посадской, между ТЦ «Гагаринский» и баром «Дубай» (зу: 57:25:0020315:41, 57:25:0020315:27, 57:25:0020315:13, 57:25:0020315:14, 57:25:0020315:38). Площадь участка для КРТ – 0,18 гектара. На нем расположен один аварийный дом и ряд хозпостроек.

Минимальный объем строительства жилья предполагается установить в размере 1 620 кв. м. Срок реализации решения о комплексном развитии жилой застройки – пять лет. Важно, что данная территория частично расположена в границах защитной зоны объектов культурного наследия.

Первый договор о КРТ на 3,8 гектара Орел заключил в 2021 году. ООО «СЗ СМУ №2» должно расселить семь малоэтажных домов на участке, ограниченном улицами Куйбышева, Грановского и Наугорским шоссе. (Девять домов расселены за бюджетный счет). В 2024 году обещают сдать первую десятиэтажку. У орловцев есть претензии к застройщику.

Орел заключил в 2021 году. ООО «СЗ СМУ №2» должно расселить семь малоэтажных домов на участке, ограниченном улицами Куйбышева, Грановского и Наугорским шоссе. (Девять домов расселены за бюджетный счет). В 2024 году обещают сдать первую десятиэтажку. У орловцев есть претензии к застройщику. Следующий КРТ на 0,8 гектара в районе Щепного рынка получило в ходе конкурса ООО “СЗ “ЖИЛСТРОЙ-Инвест”. Застройщик расселяет один аварийный дом и один сносит.

в районе Щепного рынка получило в ходе конкурса ООО “СЗ “ЖИЛСТРОЙ-Инвест”. Застройщик расселяет один аварийный дом и один сносит. Пока самый крупный для Орла КРТ – 16,1 гектара на стыке Железнодорожного и Северного районов. На конкурс была подана лишь одна заявка. ООО “СЗ «Орелстрой-6» выплатит компенсацию собственникам квартир в 11 многоквартирных малоэтажных домах на улицах Льва Толстого, Раздольной. Один аварийный МКД уже снесен.

ИА “Орелград”