Орловцы задали мэру Парахину больше 2000 вопросов

Половина обращений граждан касалась сферы экономики.

Администрация города Орла обнародовала информацию о работе с обращениями граждан, поступившими в мэрию в четвертом квартале 2023 года. Из документа следует, что всего за три последних месяца предыдущего года на имя мэра Юрий Парахина и его заместителей от граждан поступило 2151 письменных обращений, в которых было озвучено 2172 вопросов. Из них 1167 вопросов касались сферы экономики. В основном жителей областного центра волновали вопросы ремонта дорог и работы пассажирского транспорта (144 обращения), архитектуры и градостроительства (342), охраны окружающей среды (269), а также отлова безнадзорных животных (36).

«По вопросам жилищно-коммунальной сферы в четвертом квартале 2023 года поступило 604 обращения, – сообщает также мэрия. – Среди них: 421 обращение по вопросам коммунального хозяйства, 97 – по вопросам обеспечения граждан жильем. Количество вопросов, относящихся к социальной сферы, составило 305, из них 218 обращений касались семейных вопросов».

Еще 42 полученных обращения касались общественно-политической жизни города Орла, а по вопросам соблюдения законности к мэру Парахину обратилось 54 гражданина. В последнем случае большая часть вопросов относилась к сфере безопасности и охраны правопорядка. Стоит отметить, что жители областной столицы стали писать мэру и его заместителям намного чаще, чем раньше. Для сравнения, в четвертом квартале 2022 года они направили в мэрию 1194 письменных обращения, то есть почти в два раза меньше, чем в конце 2023 года.

Впрочем, если взять в расчет еще и устные обращения, то статистика несколько изменится. Так, в четвертом квартале 2022 года мэру и его заместителям, с учетом устной речи, в целом поступило 2068 обращений, а годом позже – 2791. Обращает на себя внимание и такой факт: в 2023 году мэрия в четвертом квартале приняла 35 коллективных обращений, тогда как годом ранее таковых было 71. «Все поступившие обращения рассматривались структурными подразделениями администрации города Орла, своевременно, в установленные федеральным законодательством сроки», – заверили городские власти.

ИА «Орелград»