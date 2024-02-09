В Орле стартовал конкурс «Моя Россия»

Открытый городской фестиваль патриотической песни поручил провести мэр.

В Орле взял старт XI открытый городской фестиваль патриотической песни «Моя Россия – 2024». Он продлится по 12 апреля 2024 года. Согласно постановлению мэра Юрий Парахина, форум проводится в целях создания условий для реализации творческих способностей молодежи города Орла и нравственно-патриотического воспитания молодежи. Финансирование проекта обеспечивается в рамках муниципальной программы «Молодежь города Орла на 2024-2026 годы», утвержденной постановлением администрации города.

Задачами фестиваля являются: выявление и поощрение талантливых исполнителей патриотической песни, популяризация патриотической песни и пропаганда идеалов гуманизма и любви к Родине. Для участия приглашаются обучающиеся профессиональных образовательных организаций и вузов, школ и учреждений дополнительного образования, молодые исполнители патриотических песен в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Заявки на участие оргкомитет будет принимать по 10 марта. Соискатели должны направить организаторам видеоматериалы, отснятые с соблюдением требований, определенных в положении о фестивале. Также они должны подать заявление о согласии на обработку персональных данных. Фестиваль проводится по следующим номинациям: «Соло» (возрастные группы 14-17 лет, 18-24 года и 25-35 лет), «Ансамбль» (возрастные группы 14-17 и 18-35 лет), «Народное пение» (соло, ансамбль, возрастные группы 14-17 и 18-35 лет).

Первый отборочный тур стартует 11 марта, он будет проведен в дистанционном формате. Второй тур стартует не позднее 10 рабочих дней со дня публикации участников, прошедших в него, он будет проведен уже в очном формате. Гала-концерт и награждение победителей и призеров состоятся на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Орловский городской центр культуры» не позднее 12 апреля 2024 года.

Для участия в фестивале необходимо представить вокальный номер продолжительностью не более 4 минут. Солист или вокальный коллектив исполняет одну песню патриотической направленности: о Великой Отечественной войне и подвигах советских солдат (времен ВОВ, послевоенных лет и современные песни), о России, о малой Родине. Песня исполняется в сопровождении музыкальных инструментов или а`саррellа (без инструментального сопровождения).

Запрещается использование фонограммы «+», не допускается дублирование мелодии в аккомпанементе или фонограмме (double-track), использование фонограмм с записанными бэк-вокальными партиями. К участию во втором отборочном туре допускаются участники заочного этапа, набравшие наибольшее количество баллов.

Жюри будет руководствоваться такими критериями, как чистота интонирования, культура звука, понимание стиля, уровень исполнительского мастерства, сложность репертуара, художественная трактовка музыкального произведения (артистичность, сценический костюм, культура сцены), аранжировка и оригинальность прочтения музыкального и песенного материала. Баллы будут выставляться по каждому критерию.

ИА «Орелград»