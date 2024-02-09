Орловские полицейские подарили библиотеке редкие книги

9.2.2024 | 15:40 Новости, Общество

Читатели могут узнать из них о деятельности стражей порядка, увидеть редкие фотографии.

Фото: УМВД России по Орловской области

Международный день книгодарения отмечается во многих странах мира 14 февраля. В преддверии полицейские и общественники присоединились к акции «Дарите книги с любовью».

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Орловской области Карина Тхаржевская и коллеги передали в библиотеку Бунина несколько десятков изданий патриотической тематики. Среди них сборник «Огненные годы», посвященный участвовавшим в Великой Отечественной войне ветеранам милиции. Иллюстрациями для книги стали копии редких документов и фотографий, в том числе найденных в архиве регионального УМВД. Также переданы книги  воронежского писателя Валерия Барабашова «Герои остаются с нами». В них можно увидеть очерки об орловских милиционерах и полицейских.

Часть изданий будет передана в районные библиотеки, чтобы с ними могли познакомиться как можно больше читателей.

ИА “Орелград” 


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