Спикер Орловского облсовета пожаловался на мошенников

От имени Леонида Музалевского рассылаются подозрительные сообщения.
Председатель облсовета попросил не подаваться на уловки и не сообщать никаких данных.
«Снова якобы от моего имени начали рассылаться сообщения в мессенджерах и социальных сетях с просьбами о встрече с какими-то людьми или о помощи в получении какой-либо информации. Это мошенники!» – предупредил Леонид Музалевский.
Отметим, недавно пост с аналогичным уведомлением публиковал глава Орловского муниципального округа Роман Жуков.
ИА “Орелград”