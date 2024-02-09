Спикер Орловского облсовета пожаловался на мошенников

9.2.2024 | 15:22 Новости, Происшествия

От имени Леонида Музалевского рассылаются подозрительные сообщения.

Фото: Леонид Музалевский

Председатель облсовета попросил не подаваться на уловки и не сообщать никаких данных.

«Снова якобы от моего имени начали рассылаться сообщения в мессенджерах и социальных сетях с просьбами о встрече с какими-то людьми или о помощи в получении какой-либо информации. Это мошенники!» – предупредил Леонид Музалевский.

Отметим, недавно пост с аналогичным уведомлением публиковал глава Орловского муниципального округа Роман Жуков.

ИА “Орелград”


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